Общество

Спрос на кадры в сфере образования за месяц вырос на 172% в Псковской области

Аналитики hh.ru подвели итоги февраля на рынке труда в сфере образования Псковской области и выяснили, на каких специалистов сильнее всего вырос спрос у работодателей, а также какую зарплату теперь предлагают особенно востребованным работникам. Кроме того, в ходе большого совместного исследования hh.ru и онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica выяснилось, насколько выросли траты родителей на образование детей.

По итогам за февраль работодатели Псковской области открыли порядка 100 вакансий в сфере образования. Это превышает прошлогодние запросы на 172%. Наибольший спрос в образовательной сфере держится на исследователей: 33% предложений о работе сейчас в Псковской области размещено именно для них. На втором месте по спросу у местных компаний – учителя, для них открыто 28% вакансий. На третьем месте по спросу – воспитатели и няни – для них открыта каждая пятая вакансия в сфере образования (22%).

Между тем самые востребованные не всегда самые высокооплачиваемые. Так, медианная зарплата в образовательной сфере Псковской области сейчас на уровне 27 000 рублей. Это на 4000 рублей больше, чем в начале 2023 года. Но при этом доход работника образования в регионе все равно ниже, чем вообще средняя зарплата жителя Псковской области на данный момент (порядка 47 300 рублей).

Также в сфере образования есть ряд профессий, где средняя зарплата на данный момент даже ниже, чем в общем по рынку труда. К таким можно отнести профессию воспитателя (28 000 рублей), методиста (30 000), учителя (35 000). Средняя зарплата научного специалиста и исследователя в Псковской области сейчас на уровне 50 000 рублей.

«Кстати, интересно, что репетиторам местные работодатели готовы платить больше – до 100 000 рублей. Это на 26 000 рублей больше, чем еще 2 года назад. При этом динамика зарплат учителей в школах не такая активная. Возможно, подобный тренд может влиять на внутренний рынок труда и корректировать интерес соискателей к преподавательским профессиям. Сейчас мы видим, что многие учителя в регионе кроме постоянной работы часто ищут подработку в качестве репетитора по своему предмету или к ЕГЭ\ОГЭ», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом последние исследования показывают, что горожане готовы вкладываться в образование своих детей. Так, недавний опрос местных жителей показал, что родители считают, что онлайн-образование помогает ребенку делать больший прогресс в учебе. Когда они видят положительный результат от онлайн-занятий, они готовы увеличивать траты на это. Это подтверждают результаты опроса - 55% респондентов увеличили траты на обучение детей онлайн.

Сегодня у большинства опрошенных родителей (78%) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию. Для многих это длительный опыт: 64% респондентов указали на то, что в 2023 году их дети продолжили обучение, начатое в предыдущие годы.

В каждом втором случае (так ответили 51% респондентов) онлайн-образование детей связано с дополнительным изучением школьной программы. Большая часть детей изучает иностранные языки в таком формате — об этом сказали 40% родителей. Также стремительно растет интерес к IT-профессиям и программированию (25% ответов). Еще одна тенденция 2023 года — рост популярности онлайн-занятий по шахматам: их выбрали 8% респондентов.

На прежнем уровне траты на онлайн-образование детей в 2023 году остались у 45% респондентов. У остальных (55%) они увеличились, и у большинства родителей (59%) в этой категории расходы выросли на 10-20%. Еще 34% стали тратить на 40% больше и 7% респондентов отметили, что они увеличили траты на 30%.

В 2023 году почти половина опрошенных родителей (49% ответов) в среднем ежемесячно тратила на онлайн-образование ребенка до 5 000 рублей. Около трети (28%) родителей тратили до 10 000 рублей. До 15 000 рублей на онлайн-образование ребенка ежемесячно уходило у 13% опрошенных родителей, а больше 15 000 рублей — у 10%.