Общество

Семеро детей родилось в Псковской области 29 февраля

Органы ЗАГС Псковской области зарегистрировали рождение семерых детей 29 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

«Уникальный шанс праздновать день рождения один раз в четыре года выпал шести мальчикам и одной девочке, из них два мальчика – двойняшки, рождение которых и в обычные дни случается не так часто», - рассказали в комитете.

Возраст мам новорожденных от 19 до 38 лет, возраст пап – от 30 до 44 лет. Первенцами в семье стали два малыша, два малыша – вторыми, еще два – третьими, а один – пятым.