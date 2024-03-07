Общество

Сотрудниц ведомства поздравили в псковском управлении Росгвардии

В региональном управлении Росгвардии поздравили сотрудниц и женщин военнослужащих ведомства с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе праздничного мероприятия начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил с праздником прекрасную половину личного состава и выразил признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному и воинскому долгу и преданности профессии.

Он также передал поздравления матерям, женам и дочерям росгвардейцев, поблагодарил их за умение ждать и делить с мужчинами все тяготы их нелегкой службы.

В завершение полковник полиции Игорь Иванов пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья, терпения, оптимизма и благополучия.