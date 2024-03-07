Общество

Международный женский день отмечают в России

Международный женский день отмечают сегодня, 8 марта. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства (как было изначально), а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права, пишет calend.ru.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — например, России, Азербайджане, Армении, Беларуси — этот день является национальным праздником.

Из-за празднования в России Международного женского дня в стране начались трехдневные выходные - с 8 по 10 марта.