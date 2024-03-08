Общество

Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня

Посольство США в РФ утверждает, что в ближайшие двое суток в Москве возможны террористические атаки. Озвученное им предупреждение также разместил на своем сайте МИД Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», - говорится в пресс-релизе американского диппредставительства.

На русскоязычной версии сайта посольства этого предупреждения нет. Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.

Российский МИД пока никак не комментировал эту информацию. В Москве сегодня, 8 марта, запланированы десятки праздничных мероприятий в честь Международного женского дня.

Напомним, между Псковом и Москвой организовано авиа- и железнодорожное сообщение.