Общество

День домашних насекомых отмечают 9 марта

Среди прочих домашних питомцев большее распространение начали получать домашние насекомые. Именно им и посвящён День домашних насекомых, отмечаемый ежегодно 9 марта.

Насекомые в роли домашних питомцев – это скорее экзотика, связанная с интересом к их миру, который в обыденной жизни скрыт от глаз человека, либо дань моде.

Нередко сама фраза «домашние насекомые» вызывает у людей устойчивую ассоциацию с насекомыми-вредителями, паразитами, разносчиками инфекций, кровососущими, которые вызывают у большинства отвращение, страх, дискомфорт и другие варианты негативного восприятия. Имеются в виду тараканы, блохи, муравьи, клопы. Именно эти насекомые чаще всего встречаются в доме человека, появляясь там не по воле хозяина, а в качестве непрошенных гостей и «захватчиков». В ряде регионов мира сюда могут добавиться термиты, жуки-древоточцы, пауки, пишет calend.ru.

Первоначально в среде энтомологов, а уже позднее – среди любителей, начало распространяться увлечение, выражающееся в содержании насекомых в домашних условиях. Со временем это увлечение получило довольно широкое распространение. Кто-то заводил экзотических насекомых, чтобы удивить друзей и знакомых, выделиться необычным способом. Кто-то увидел в этом увлечении возможность окунуться в таинственный мир насекомых. Другие видят в этом увлечении эстетическое или познавательное начало.

Появился даже целый ряд компаний, занимающихся продажей насекомых, их разведением. Для человека открылась возможность познакомиться, например, с жизнью муравьёв на специально оборудованных муравьиных фермах или увидеть в бабочкарии волшебный процесс рождения тропической бабочки из кокона.

Любителям насекомых открывается возможность наблюдать за поведением питомцев, их питанием и даже участвовать в создании условий для их жизни, схожих с теми, в которых они живут в природе, участвовать в их кормлении.

Среди наиболее распространённых на сегодняшний день домашних насекомых преобладают бабочки, тропические тараканы, жуки, богомолы. Стоит отнести сюда и не являющихся насекомыми представителей класса паукообразных: пауков и скорпионов.