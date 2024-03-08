Общество

Флорист раскрыла секреты ухода за букетами из живых цветов

Чтобы цветы дольше не вяли, нужно правильно выбрать место для букета и грамотно за ним ухаживать, отметила мастер-флорист Серафима Агеенко. В частности, нельзя ставить цветы у отопительных приборов или на подоконниках, привела пример она.

«Надо избегать отопительных приборов. Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного – от окна. Цветок так долго стоять не будет. Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии. И никакие цветы не любят прямых солнечных лучей», – подчеркнула Серафима Агеенко в интервью радио Sputnik.

Флорист рекомендует регулярно подрезать цветы и менять воду в вазе.

«Как специалист, я, конечно, за то, чтобы цветы ставили в холодную чистую воду, без всяких добавок, и чаще ее меняли – как минимум через день. И обязательно перед каждой сменой воды подрезать цветок. Кислород закупоривает поры ствола растения, и через эту кислородную подушку не проходит вода, поэтому надо подрезать цветок непосредственно перед тем, как ставить его в воду, буквально на сантиметр, много не надо. Как мы говорим, обновить срез. Листва не должна попадать в воду – это главное правило, потому что это будет лишняя "биология" в воде», – предупредила Серафима Агеенко.

Уход за букетом во многом зависит от того, из каких цветов он состоит, продолжила она.

«Такие цветы, как розы и гортензии, очень любят воду, поэтому надо наливать ее как можно больше, холодную, а иногда можно и ледяную. Роза пьет воду и лепестками, и листьями, и стволом, поэтому хорошая практика – ванны. Таким сезонным растениям, как тюльпаны и ирисы, наоборот, надо наливать мало воды, буквально до 10 сантиметров, иначе начнется процесс гниения. Но подливать воду им надо часто, потому что они очень быстро ее пьют. Тюльпанам можно подливать воду каждый день», – уточнила Серафима Агеенко.

А вот мимозу можно «приободрить» с помощью кипятка, добавила эксперт.

«Есть лайфхак, как мимозу распушить, сделать ее более презентабельной. Это поставить в кипяток. Некоторым цветам полезна такая шоковая терапия: ставим на короткое время, минут на 10-15, в кипяток, а потом подрезаем и ставим в обычную воду», – советует Серафима Агеенко.

По ее словам, упаковку с букета лучше снимать.