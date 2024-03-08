Общество

Пособия безработным будут выплачивать по новому порядку

Минтруд поменял порядок назначения пособий по безработице. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу 12 марта. Если человеку назначили выплату, центр занятости уведомит его об этом не позднее следующего рабочего дня со дня приказа.

Приказ Минтруда устанавливает порядок социальных выплат безработным россиянам. В перечень выплат попали пособия по безработице, досрочная пенсия и ежемесячная доплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пишет «Парламентская газета».

Если человеку назначили выплату, центр занятости уведомит его об этом не позднее следующего рабочего дня со дня приказа. Уведомление придет на электронную почту, если человек обратился за содействием в поиске работы через портал «Работа России» или в личный кабинет госуслуг. Россияне могут выбрать способ получения пособий: в банке или через отделения почты.

Размер пособия определит центр занятости на основе сведений о трудовой деятельности человека. А в определенных случаях выплату пособий могут приостановить. Например, если человек ранее не работал и не имеет квалификации, но при этом отказался от направления на профобучение, пропускал занятия без уважительной причины или вообще прекратил учебу.