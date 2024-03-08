Общество

Дизайнерам из регионов предложат создать одежду с символикой Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») предложил провести конкурс на создание футболок, толстовок и сувениров с символикой Госдумы среди дизайнеров из регионов.

«Было бы хорошо, если бы в Государственной думе был выпущен какой-то экологичный мерч - красивые толстовки, носочки, футболки с думским логотипом, приятные на ощупь шарфы, сувениры… Госдума довольно большой государственный орган и вполне могла бы, например, среди отечественных молодых дизайнеров, которые занимаются развитием локальных брендов, провести такой конкурс на лучший мерч», - сказал РИА Новости Говырин.

Депутат рассказал, что российские дизайнеры активно шьют одежду по принципу безотходного и экологичного производства. По его словам, многие такие дизайнеры из малых городов.

«Чтобы, например, думский сувенир - это было не что-то роскошное или помпезное с золотыми блямбами на клею, а простое, недорогое и качественное, и чтобы стоило умеренных денег. На мероприятия в Госдуму приходят дети, студенты, старшее поколение, чтобы все могли приобрести какой-то недорогой и качественный сувенир. Этим просто никто не занимался и не задавался этим вопросом», - отметил Говырин.