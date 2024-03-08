Общество

Более 600 пациентов прошли обследования на новом маммографе в Стругокрасненской межрайонной больнице

Более 600 пациентов прошли обследования на новом маммографе в Стругокрасненской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Оборудование поставили в декабре прошлого года по нацпроекту «Здравоохранение».

«Современное цифровое оборудование позволяет провести диагностику и выявить на ранних стадиях рак молочных желез, провести дифференциальную диагностику уплотнений и новообразований молочных желез. Маммография входит в обязательный метод обследования для женщин начиная с 40 лет при проведении диспансеризации», - рассказали в комитете.

Пройти маммографию можно по назначению врача и в рамках диспансеризации, обратившись в кабинеты медпрофилактики районных поликлиник или по телефонам регистратур: