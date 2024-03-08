Общество

Создавать из березовой коры противодиабетические каши предложили в России

Ученые Уральского федерального университета предлагают добавлять бетулин — вещество из березовой коры, обладающее противодиабетическими свойствами, — в каши, сыры и йогурты. Таким образом с помощью этих продуктов можно будет предупреждать появление диабета II типа.

Для того, чтобы доказать противодиабетические свойства бетулина, уральские ученые провели эксперименты на грызунах.

«В ходе эксперимента мы установили, что, в зависимости от дозы, бетулин уменьшает проявление окислительного стресса в организме, снижает уровень сахара в крови и выраженность диабетогенных реакций в целом. Кроме того, широкая распространенность бетулина делает его доступным в экономическом плане», — пояснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирина Данилова.

По данным Международной диабетической федерации, на сегодня распространенность диабета II типа среди взрослых составляет 10%, и данный показатель увеличивается с каждым годом. Чтобы избежать роста заболеваемости, нужно искать новые подходы для профилактики диабета, и бетулин имеет высокий потенциал для решения этой проблемы.

«Из данного вещества можно создавать экстракты, а также функциональные продукты питания (каши, йогурты, сыры), которые будут противодействовать гликемии, то есть повышению сахара в крови», — объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Елена Ковалева.