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Общество

О влиянии детского ожирения на взрослую жизнь человека предупредил хирург

09.03.2024 16:02|ПсковКомментариев: 0

Ожирение в детстве может повлиять на всю жизнь человека в будущем, предупредил бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Александр Неймарк. Он рассказал о влиянии набранного в юном возрасте лишнего веса на здоровье взрослого человека и причинах развития детского ожирения.

Врач указал, что в последнее время в России количество людей с ожирением увеличилось на 10%, а среди детей за последний год выявили 108 тысяч новых случаев ожирения. Причинами его развития у ребенка, объяснил врач, могут быть нарушение работы эндокринных желез и малоподвижный образ жизни. Однако основной причиной набора веса у детей является нарушение пищевого поведения. В частности, к ожирению ведут неправильные психологические установки семьи, уточнил врач.

«Как правило, питание и все, что с ним связано, закладывается в семье. Если родители питаются нерегулярно, несбалансированно, то и ребенок копирует их поведение и, как следствие, набирает вес. Кроме того, в семейной системе дополнительно включаются психологические установки, например, "пока не доешь, из стола не выйдешь", "за тобой никто доедать не будет" и так далее. Ребенок переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи, у него есть задача доесть обед полностью. Все это ведет к привычке систематически переедать», - сказал хирург в беседе с «Лентой.ру».

Таким образом, по словам Неймарка, со временем здоровая пища вытесняется фастфудом, высококалорийными напитками, сладкими закусками, поскольку это проще и быстрее и не требует концентрации на том, что ты ешь. Влияет на состояние здоровья во взрослом возрасте и малоподвижный образ жизни в детстве. Хирург подчеркнул, что сегодня дети предпочитают проводить свободное время за компьютером, играми, фильмами и в социальных сетях, что, конечно, сказывается на их физической форме.

«Для поддержания здорового веса есть универсальная формула: нужно тратить столько же или чуть больше калорий, чем потреблять. При малоподвижном образе жизни расход энергии почти не происходит. Избыток откладывается в виде жировой ткани, которая накапливается и приводит к развитию ожирения. Кроме того, времяпрепровождение за компьютером также сопровождается потреблением снеков, то есть быстрых углеводов», — указал на факторы набора веса врач.

Как отметил Неймарк, ожирение — это опасное хроническое заболевание. Оно ведет к развитию сопутствующих заболеваний — проблем с сердцем, суставами, сахарного диабета второго типа. «Вероятность развития ожирения у детей в семьях родителей, страдающих этим недугом, высока и связана с наследственными механизмами, на которые приходится лишь малая доля случаев, а также с закреплением семейных навыков питания и образа жизни при преобладающем влиянии последнего», — уверен врач.

Перерасти ожирение, по словам Неймарка, нельзя, и проблема, скорее всего, останется и во взрослом возрасте, поскольку нарушение пищевых привычек не проходит само по себе, как и изменение метаболического режима организма. Проблему хирург рекомендует решать, задействуя всю семью.

«Если пищевые привычки сбиты у всех членов семьи, интенсивное лечение ребенка может не дать никаких результатов, если дома его продолжат кормить нездоровой и несбалансированной пищей, поощрять малоподвижный образ жизни и так далее. Для лечения должна быть привлечена вся семья — родителям и старшим братьям, сестрам нужно своим примером показывать ребенку положительные изменения», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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