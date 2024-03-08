Общество

Женщины в России получают все больше патентов на изобретения

Россиянки в 2023 году получили на 11% больше патентов, чем в 2022 году, число регистраций достигло почти 10 тысяч, подсчитали для в компании «Онлайн Патент».

«В 2023 году россиянки получили 9 854 патента - на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доля полученных женщинами охранных документов в общей структуре зарегистрированных изобретателями патентов в 2023 году увеличилась с 24% до 28%», - подсчитали эксперты данные базы Роспатента.

По их оценкам, из общего числа патентов, полученных женщинами в 2023 году, 73% – это патенты на изобретения, 16% – на полезные модели и 11% – на промышленные образцы.

Изобретение – это техническое решение в любой области, полезная модель – это какое-либо устройство. Чаще всего патент на полезную модель получают в отношении новых решений, которые не столь значительно дополняют уже известные на рынке. Промышленный образец – это дизайн какого-либо изделия или продукта, пишет РИА Новости.

В компании напомнили, что многие вещи и технологии, которыми мы пользуемся каждый день, изобретены женщинами.

«Среди них: посудомоечная машина (Джозефина Кокрейн, 1886), автомобильный обогреватель (Маргарет Уилкокс, 1893), Wi-Fi (Хеди Ламарр, 1942), бензин АИ-76 (Анна Межлумова, 1945) и домофон (Мари Браун, 1969)», - привели примеры аналитики.