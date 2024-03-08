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Общество

Юрист назвал частые мошеннические схемы при обмане детей в Сети

10.03.2024 14:44|ПсковКомментариев: 0

После пенсионеров дети являются наиболее уязвимой для мошенников социальной группой, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, несовершеннолетние привлекают злоумышленников своей неискушенностью, доверчивостью и стремлением заслужить похвалу.

«Неискушенность в плане денег играет на руку мошенникам. А большинство детей не совсем ориентируются в подлинной стоимости денег и не знают, как они зарабатываются. Также детям свойственна жажда поощрения, доверчивость, готовность прийти на помощь. Всем этим пользуются мошенники. Имея на руках похищенные базы данных, они без труда вычисляют номер телефона, принадлежащий ребенку. Кроме того, многие дети постоянно находятся в социальных сетях, и это тоже используют злоумышленники», – сказал Иван Соловьев.

Мошенники пытаются выудить деньги у детей разными способами. В частности, они могут убедить ребенка, что его близкий нуждается в помощи, привел пример юрист.

«Папа, мама, бабушка попали в беду, им нужны деньги, пойди туда, возьми там и сюда принеси. Следующий вариант обмана – это разнообразные призы от имени блогеров. Чтобы получить приз, нужно озвучить данные банковской карты. Или мошенники предлагают ребенку перейти на другой уровень в онлайн-игре за небольшую плату. Допустим, официально этот переход стоит тысячу рублей, а мошенники предлагают совершить его по ссылке за 150 рублей. Ребенок переходит по ссылке, а дальше вредоносная программа полностью крадет его данные, а если там указана банковская карта родителей, то все это тоже попадает в их руки», – приводит слова Соловьева радио Sputnik

Когда ребенок пытается что-то продать или купить на маркетплейсе, это привлекает внимание мошенников, продолжил юрист.

«Если подросток что-то хочет продать, например, подаренную ему гитару, то ему говорят, что на карте должна лежать такая же сумма, которая равна сумме продажи, в качестве страховки. Потом присылают СМС-код, ребенок вводит его и теряет сумму продажи, которая лежит на карте. Или что-то хочет приобрести ребенок, это тоже привлечет злоумышленников. Понятно, что 90% его визави в сети в таких случаях будут мошенниками», – уверен Иван Соловьев.

Чтобы защитить детей от злоумышленников, необходим контроль со стороны родителей, считает юрист.

«Решения, касающиеся денег, ребенок должен принимать только вместе со взрослым. Ему лучше ограничивать свое общение тем кругом, который у него есть. Это родители, друзья, учителя. Ко всем остальным он должен относиться как к потенциальной угрозе, проверять и перепроверять. Родители должны разъяснить ему правила: не переходить по незнакомым ссылкам, не передавать свою личную и родительскую финансовую информацию, никому не сообщать ни номер карты, ни срок ее действия, ни код CVV или CVC», – посоветовал Иван Соловьев.

Теги: #мошенники #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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