Общество

Рекордные 190 тысяч человек перестали быть самозанятыми в январе

В январе 2024 года более 190 тысяч человек были сняты с самозанятости, следует из данных аналитического портала ФНС. Это рекорд с момента введения налогового режима в 2019 году. Предыдущий пик тоже произошел в январе, но 2023 года — тогда самозанятыми перестали быть 134 тысяч человек.

«Многие становятся плательщиками НПД (налога на профессиональный доход. — Ред.) ради разовой подработки и затем снимаются с учета. Нельзя исключать и сезонный фактор: например, в ритейле, где традиционно много самозанятых, пики спроса на сотрудников приходятся на весну, осень, конец года, праздники. Январь, когда был зафиксирован рекордный отток — месяц сниженной активности», — сказала «Известиям» директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

Также этим режимом активно пользуются маркетологи и айтишники: они в прошлом году могли исчерпать лимиты годового заработка и таким образом лишиться статуса, добавила она.

Учитывая сложившийся дефицит на рынке труда, многие, кто до этого предпочитал работать на себя из-за сложностей с трудоустройством, сейчас могут уйти в найм, пояснила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По отношению к общему числу работающего населения самозанятые составляют более 12%, отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский. По его прогнозам, темпы увеличения числа работающих на себя будут в ближайшее время замедляться.