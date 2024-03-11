Общество

Онлайн-викторина «Народы Псковской области» проходит в регионе

Онлайн-викторина «Народы Псковской области» проходит в регионе. Викторина состоит из 20 вопросов и носит образовательный характер. Некоторые вопросы — непростые, но отвечая на них, вы непременно узнаете что-то новое о народах, исторически проживавших на территории Псковской области.

Дополнительно веб-ресурс повествует об этногенезе Псковщины — с момента ее зарождения и до наших дней, а также содержит короткие эссе о культуре и традициях 10 наиболее многочисленных народов региона.

Ресурс подготовлен в рамках проекта «Этнокультурный регион», реализуемого с при поддержке правительства Псковской области.