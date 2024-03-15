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Общество

«Зверьё моё»: Слушают наше дыхание

15.03.2024 09:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 марта. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли спасатель поисково-спасательного отряда Пскова Светлана Васильева и её четвероногий напарник - лабрадор-ретривер Чоко Фейри Тэйл Фигаро. Гостья рассказала, с чего начался её путь в кинологии, как стать таким специалистом, и какую работу выполняют собаки-спасатели.

 

О терпении и любви к животным

- Светлана, представьте нам своего спутника, который у нас сегодня пребывает в студии на «свободном выгуле».

- Перед вами лабрадор-ретривер Чоко Фейри Тэйл Фигаро. В мае ему исполнится 7 лет, он аттестованный пёс-спасатель.

- Чем он занимается на службе?

- Мы ищем людей в техногенных завалах и лесах. Всего за время существования поисково-спасательного отряда из природной среды выведено 345 человек. Фигаро был впервые аттестован в 2019 году, и с момента его службы у нас 28 выведенных людей. В аварийно-спасательной службе он работает не один, а в составе поисковой группы, в которой всегда есть кинолог и собака. Результат «найден, жив» - это общая заслуга, а не только собаки-спасателя.

- Сколько сотрудников в поисково-спасательном отряде? Есть ли на службе другие животные?

- В штате у нас 98 человек, собака всего одна - этот лабрадор. Аварийно-спасательная служба Псковской области состоит из трех отрядов: Гдов, Великие Луки и Псков. В Пскове работают 30 спасателей.

- А с чего начался ваш путь в кинологии? Наверняка, с детства любите животных?

- Да, у меня всегда были собаки. Первая появилась, когда мне было 13. Это была овчарка. Но о том, чтобы стать кинологом, я тогда не думала. Это всё пришло позже и как-то само. В декретном отпуске мы завели собаку, золотистого ретривера. Её надо было воспитывать, и мы пошли, на мой взгляд, к лучшему тренеру нашего города - Балыковой Елене Владимировне. Именно она увлекла меня кинологией. Мой золотистый ретривер помогал детям: мы сдали тест на собаку-адвентора, я отучилась на волонтера. Тогда и началось более серьезное увлечение собаками, появилось желание стать кинологом. Спустя какое-то время мне предложили работу в аварийно-спасательной службе, я отучилась в 46-м кинологическом центре в Ногинске на поисково-спасательную службу.

- На мой взгляд, кинолог – весьма престижная и при этом сложная профессия, что необходимо, чтобы стать таким специалистом? Какими качествами должен обладать человек?

- Прежде всего, это любовь к животным, без любви мы не сможем их воспитывать. Принцип тот же, что и с детьми: чтобы воспитывать ребенка, надо его любить. Также важно терпение, потому что не всегда получается так, как мы задумываем. Иногда приходится вернуться на шаг назад, пройти первый урок заново. Для человеческого самолюбия, наверное, это самое сложное - возвращаться назад, понимать, что у тебя не вышло, и надо что-то менять.

- Я слышала, что девушки намного чаще мужчин становятся кинологами, это так? Среди ваших коллег больше женщин или мужчин?

- На самом деле среди моих коллег всего одна женщина - это я, поэтому судить не могу. Но, мне кажется, это как раз женская работа. Мы более терпеливы, именно мы воспитываем детей. Конечно, плохо проводить параллель между людьми и животными. Но женщины более склонны к воспитательной работ, мне так кажется.

О чутье и поисках

- Мне кажется, вы правы. Итак, вернемся к вашему спутнику. Фигаро обучен поиску людей в техногенных завалах и лесах. Расскажите подробнее о его работе, чем вы занимаетесь?

- Мы постоянно тренируемся для того, чтобы быть готовыми к поисковому сезону. Как правило, мы работаем по осени, когда теряются люди, которые ходят за грибами и ягодами. В техногенных завалах, к счастью, не были ни разу. Мы только тренируемся, чтобы, если вдруг что, могли отработать. Стараемся выезжать два раза в неделю на тренировки - в лес или «техногенный завал». У нас есть условно пострадавшие люди, статисты. Мы их прячем, иногда придумываем какие-то неординарные способы - ямы, мешки, на дерево закладывали человека. Собака ищет и после того, как находит, статисты или я (разные вариации бывают) дают ей лакомство. Находку Фигаро обозначает громким лаем. На тренировках я предупреждаю статистов, сколько собака должна полаять. В реальной жизни она лает, пока не подойдёт кинолог.

- Может, есть какая-то особенная история поиска, которая вам запомнилась? Или сложности какие-то возникали?

- Что касается сложностей. Собака обучена, всё знает, но всё равно иногда со страхом думаешь: «А вдруг мы прошли». Этот червячок где-то внутри сидит. А так, больше вспоминается самый первый поиск, когда мы или только-только аттестовались, или ещё готовились к аттестации. Крыпецкий монастырь, двое мужчин ушли в соседнюю деревню через лес. Один вышел, а второй потерялся. Это была зима. Мы знали примерное направление, где искать человека. Было волнение в ожидании, что вот-вот оно случится, что мы сейчас найдём. И все завершилось благополучно, Фигаро нашел. Мужчину спасли вовремя, он был доставлен в медучреждение в целости и сохранности. Всё это благодаря отряду, а не только собаке, ищет всё-таки поисковая группа.

- То есть, зимой тоже доводится выходить на поиски?

- Да, и это сложно, потому что температура воздуха играет не в нашу пользу. Но зимой поиски редкие, мы выходили раза три, наверное. Обычно это так: человек пошёл из точки А в точку Б через лес и по каким-либо причинам потерялся.

- Собака - большое подспорье в работе поисковой группы?

- Конечно. Человек может не увидеть, лежит за каким-нибудь кустом человек или нет. Собаке в этом плане проще, чутьё у нее гораздо более острое. Достоверной информации о том, на каком расстоянии собака может почувствовать человека, нет, в разных источниках разная информация. Может быть много разных условий, особенности рельефа, ветер. Но собаки однозначно более чуткие. И, проходя мимо какого-нибудь куста, я уверена, что там никого нет, потому что там уже пробежала собака.

- Как именно Фигаро находит заблудившихся в лесу людей?

- На самом деле, это физика. Запах человека, который постоянно возобновляется, - это запах дыхания. Умные люди сделали вывод, что запах легких - это запах человека в целом. И именно на него собака реагирует. Мы её к этому приучали, показывали разных людей. Не только спасатели из отряда могут быть статистами, я привлекала неравнодушных людей, чтобы показать собаке больше. Чем больше он видел разных людей, тем больше опыт, тем лучше у нас всё получается.

- Все поисковые собаки работают по такому принципу, ищут по дыханию? Помню, что первым вашим напарником была немецкая овчарка Ханя, она так же искала?

- Нет. Ханя, которую звали по документам Римская волчица, не искала людей вообще. Это была немецкая овчарка, она была обучена поиску взрывчатых веществ. После выхода на «пенсию» она жила с нами до последних своих дней, мы никуда не отдали.

О налаживании контактов

- Любая собака может стать спасателем? Какие требования к ним предъявляются?

- Важна доброжелательность собаки. Агрессия тут неуместна и запрещена. Также должна быть уравновешенная психика. И, конечно, важен рост, который позволит передвигаться по всевозможным препятствиям в лесах или завалах. Например, таксе с её короткими лапками будет сложно, хотя нюх позволяет искать - она же охотник. Таким образом, главные требования - нужный рост, здоровье, уравновешенность и доброжелательность. По породам не скажу, знаю разных собак. Есть и дворняжки уникальные, которым один раз объяснил, и она сразу поняла, что делать. Бывают немецкие овчарки, лабрадоры, знаю хорошего спасателя ньюфаундленда, в Ногинске с ним познакомились.

- Что влияет на выбор хвостатого «напарника»? Почему вы выбрали Фигаро, или, может быть, он вас?

- Наверное, он выбрал меня. Я училась в Ногинске, и в это время аварийно-спасательная служба подыскивала щенка. Я приехала с учёбы и уже здесь с ним познакомилась. То есть, мне не пришлось выбирать. Но мне однозначно повезло с собакой.

- Как проходило ваше совместное обучение?

- Совместного обучения у нас не получилось, потому что я приехала из Ногинска уже обученная, а ему было около семи месяцев, когда он прибыл к нам на базу. Я тогда занималась с другой собакой, с лабрадором Розой. Мне её выдали из питомника как резервную собаку. В Пскове я познакомилась с Фигаро. Мы недельку просто погуляли, посмотрели друг на друга, а потом я начала его обучать. Если возникали какие-то нюансы, задавала вопросы другим кинологам, искала информацию и сама себя исправляла. По сути, это первая в Псковской области собака, обученная на поисково-спасательную службу. Мне пришлось первой протаптывать эту дорожку. К счастью, все кинологи друг другу помогают.

- Быстро удалось найти контакт с Фигаро?

- Найти контакт с лабрадором несложно, они человеколюбивые существа. К тому же, мы любим покушать - мотивация всегда есть. Он много слушает и готов работать.

- Слышала, что лучший способ наладить контакт - жить на одной территории с животным. Но Фигаро обитает на базе.

- Да, он живет в теплом хорошем вольере. Всю неделю я с ним, по выходным тоже в гости приезжаю. Кормление и всё прочее на мне.

- Не было мысли забрать домой?

- Дома у меня девочка - золотистый ретривер и кот. К котам Фигаро хорошо относится, а к девочкам - чересчур хорошо. Не всегда я могу пригласить его домой. Да и он привык жить в вольере, ему будет некомфортно в теплых домашних условиях.

- Наше время подошло к концу, перейдём к рубрике «Советы для радиослушателей». Что бы вы пожелали людям, которые хотят стать кинологами?

- В первую очередь, терпения, без этого никак. И, конечно, нужно любить животных и хотеть учиться, хотеть стать кинологом.

- С чего начинать правильное воспитание собаки?

- Прежде всего, с послушания, с мотивации, с контакта собаки с хозяином. Есть очень много разных вариантов, как наладить контакт, как усилить игровую, пищевую мотивацию, как сделать так, чтобы собака хотела с вами взаимодействовать. Будет взаимодействовать - будет учиться.

- И собакой в любом случае нужно заниматься, нельзя пускать всё на самотек…

- Конечно, само оно никогда не будет работать.

- Что делать, если что-то пошло не так, собака начала проявлять какое-то нежелательно поведение?

- Если мы обучаем собаку, и что-то вроде получалось, а потом раз - и застопорилось, это значит, что нужно вернуться на шаг назад.

- Реально обучить собаку своими силами или лучше обращаться к специалистам? В Пскове работает много различных кинологических секций.

- Да, в Пскове есть выбор, это хорошо. Здесь исходить нужно из того, какая ситуация. Почитать-то можно, это не помешает, чтение полезно. Но и к кинологу тоже можно обратиться, посоветоваться. Все мы идём на контакт. Люди иногда просто задают вопросы, как быть в той или иной ситуации, всегда подсказываем.

- Ну и перед тем, как завести животное, стоит хорошо подумать да?

- Да, понять, для чего собака, что мы будем с ней делать, сколько мы готовы потратить на нее времени и средств.

- И чётко понимать, готовы ли вы вообще к животному. Светлана, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были спасатель поисково-спасательного отряда Пскова Светлана Васильева и её напарник Фигаро.
 

На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #МЧС #собаки #животные #спасатели #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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