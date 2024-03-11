Общество

Учащиеся школы №2 в Пскове переедут из-за ремонта

Школу №2 в Пскове в 2024 году ждет масштабный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Контракт заключен, подрядчик начинает закупать необходимые материалы. В связи с отключением коммуникаций учебное заведение придется полностью закрыть. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Капитального ремонта в школе не было с момента постройки в 1960 году, поэтому в перечень работ включены практически все основные элементы: крыша, фасад, 4 крыльца, актовый и спортивный залы, пищеблок, коридоры, раздевалки и часть учебных кабинетов. Кроме того, будут полностью заменены инженерные системы.

В связи с отключением коммуникаций учебное заведение вынуждены полностью закрыть. Учащиеся вместе с педагогами завершат учебный год в школах №№ 47, 9, Псковском техническом лицее и Доме детского творчества. Переезд намечен на конец марта. Это позволит начать глобальные работы, не дожидаясь лета, пояснил градоначальник.

Борис Елкин напомнил, что в своем послании президент России Владимир Путин анонсировал продление программы «Модернизация школьных систем образования» до 2030 года. «У нас уже есть проект капремонта старейшей школы №1, выполнены расчеты еще по 4 школам. Так что к подаче заявок на ближайшую перспективу готовы», - заметил глава Пскова.