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Общество

Учащиеся школы №2 в Пскове переедут из-за ремонта

11.03.2024 12:28|ПсковКомментариев: 2

Школу №2 в Пскове в 2024 году ждет масштабный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Контракт заключен, подрядчик начинает закупать необходимые материалы. В связи с отключением коммуникаций учебное заведение придется полностью закрыть. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Капитального ремонта в школе не было с момента постройки в 1960 году, поэтому в перечень работ включены практически все основные элементы: крыша, фасад, 4 крыльца, актовый и спортивный залы, пищеблок, коридоры, раздевалки и часть учебных кабинетов. Кроме того, будут полностью заменены инженерные системы.

В связи с отключением коммуникаций учебное заведение вынуждены полностью закрыть. Учащиеся вместе с педагогами завершат учебный год в школах №№ 47, 9, Псковском техническом лицее и Доме детского творчества. Переезд намечен на конец марта. Это позволит начать глобальные работы, не дожидаясь лета, пояснил градоначальник. 

 

Борис Елкин напомнил, что в своем послании президент России Владимир Путин анонсировал продление программы «Модернизация школьных систем образования» до 2030 года. «У нас уже есть проект капремонта старейшей школы №1, выполнены расчеты еще по 4 школам. Так что к подаче заявок на ближайшую перспективу готовы», - заметил глава Пскова. 

Теги: #псков #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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