Общество

«Формозе-ИТ» не разрешили забрать скандальные стулья из псковской музыкальной школы

Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» в отмене обеспечительных мер по делу о закупке стульев для Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, школе запретили возвращать стулья обществу, пока ООО «ФормозаИТ» не вернет в бюджет города Пскова 13 300 483 рублей.

Фото из материалов дела / Арбитражный суд Псковской области

12 февраля 2024 года Арбитражный суд Псковской области признал общество с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком до 12 июля 2024 года.

Между тем определением Арбитражного суда Псковской области от 8 апреля 2022 года удовлетворено заявление заместителя прокурора Псковской области о принятии обеспечительных мер, Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова запретили передавать ООО «Формоза-ИТ» мебель согласно приложению №1 к договору до фактического возврата ООО «ФормозаИТ» в бюджет города Пскова денежных средств в размере 13 300 483 рублей.

Мебель согласно приложению №1 к договору оставлена на хранение Детской музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова в месте ее фактического нахождения по адресу: город Псков, улица Советская, дом №44.

Смотрите также Прокуратура решила приостановить вывоз стульев из музыкальной школы в Пскове

26 февраля 2024 года конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» обратился с заявлением об отмене обеспечительных мер. Заявление мотивировано открытием конкурсного производства и формированием конкурсной массы.

Определением от 7 марта 2024 года Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» об отмене обеспечительных мер.

Смотрите также В Пскове скандальные стулья решили оставить на хранении в музыкальной школе

В мотивировочной части определения суд указал, что реверсивные обязательства сторон, возникшие вследствие применения последствий недействительности договора купли-продажи, как обязанность продавца вернуть деньги и обязанность покупателя вернуть товар, носят встречный и взаимозависимый характер, тем самым до момента фактической обратной передачи товара продавцу по договору собственником является покупатель, следовательно, до этого момента такой товар не может рассматриваться как часть конкурсной массы должника.