Общество

«И это все о ней»: большой праздник от группы «СамоРезы»

Традиции бывают разными. У Жени Лукашина, главного героя легендарного фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», была традиция ходить с друзьями в баню накануне Нового года. Каждое тридцать первое декабря этот фильм смотрят за праздничным столом миллионы россиян. У псковской группы «СамоРезы» есть своя традиция — дарить праздник. Самый настоящий праздник из песен и цветов на Международный женский день.

Ансамбль «СамоРезы» в Пскове знают многие. Группа часто выступает как на городских мероприятиях, так и в других городах — Москве, Санкт-Петербурге. И, кстати, в 2023 году в Витебске: на «Славянском базаре» и на днях Псковской области. Ежегодно, на 8 марта, «СамоРезы» устраивают концерт для представительниц прекрасного пола. В этом году концерт назывался «И это все о ней...» и прошел в Доме офицеров.

Перед началом концерта, рассуждая о его названии, солистка ансамбля, единственная девушка в коллективе Елена Федина выразила надежду, что каждая женщина поймет, что это именно о ней. Группа собрала в своем концерте самые яркие песни, посвященные женщине, за весь период творчества. Песни, которые полюбились многим псковичам и псковичкам.

Коллектив отметил, что раз ансамбль в большинстве на 80% мужской, то вполне логично, что мужчины должны поздравить женщин. Александр Царкозенко, один из солистов ансамбля, отметил, что заглавную песню написал художественный руководитель ансамбля, автор стихов и музыки Андрей Евстафьев. По его словам, эта песня прозвучит для всех женщин, которые ждут и любят: «В нашем городе Пскове, Городе воинской Славы, много женщин, ждущих своих сыновей, мужей с зоны специальной военной операции. Для них эта песня звучит по-особенному».

В беседе перед концертом музыканты, приоткрывая завесу тайны подготовки концерта, рассказали, что на концерте ожидается целых восемь премьерных песен. Восьмого марта — восемь премьер. Символично. Причем каждый из участников группы выступит в роли солиста и у каждого будет своя премьера. У баяниста коллектива Дениса Разумова премьера песни «Завалинка». Это известная песня, но в новой аранжировке. «Воскрешаем добрые полузабытые песни», - признаются музыканты. У виртуоза-балалаечника Дениса Горева премьера песни «С любовью встретиться». А у Елены Фединой - премьера песни «Не забывайте матерей» композитора Валерия Халилова.

«Для нас это праздник практически всегда проходит на сцене. Это возможность поздравить всех жен, матерей, бабушек, сестер - всех женщин с праздником. А когда зал нам подпевает, то мы всегда чувствуем эту положительную энергию, создающую праздник для всех», - признались музыканты.

«Песни, согревающие душу»

Начало концерта было намечено на 17:00, но многие начали приходить заранее. Как оказалось — не напрасно. Перед концертом у входа в зал на столе лежали букеты тюльпанов. Каждая женщина, пришедшая на концерт, могла взять букет себе в подарок.

В очереди у гардероба какая-то женщина в разговоре с подругой оговорилась и назвала «СамоРезов» «Самоцветами». Возможно, она недалека от истины. С одним, разве что, отличием. У ансамбля «Самоцветы» богатая история, а у «СамоРезов» еще все впереди. Хиты «Я из Пскова», «У Пскова на ладонях» знают многие жители нашего города. На концерте их ждали с нетерпением.

Зал постепенно наполнялся людьми. Многие приходили целыми семьями. В какой-то момент показалось, что людей придет больше, чем кресел в зале. Они шли непрерывным потоком вплоть до самого начала концерта. Одна из преданных поклонниц, Нина Станиславовна, призналась, что боялась опоздать на концерт, потому что долго ждала автобус. Но была рада, что все-таки успела. «СамоРезов» она впервые услышала еще несколько лет назад на одном из городских праздников и теперь старается не пропускать их выступления, потому что у них «добрые и искренние песни, которые согревают душу».

«И улыбка без сомненья»

Как только в зале погас свет и начала звучать первая песня — поднялись ввысь десятки рук с мобильными телефонами. Многие старались записать фрагменты концерта себе на память.

Песня «Не забывайте матерей» особенно тронула публику. Многие начали, как мне показалось, украдкой стирать слезинки. Действительно, композиция прозвучала очень проникновенно.

Выступление группы чередовалось поздравлениями в адрес женщин, присутствующих на концерте. Глаза соседок, расположившихся на ближайших креслах, светились радостью от дополнительного внимания артистов. Особенно, когда артисты вышли в зал и со словами из песни «И улыбка без сомненья…» дарили цветы зрителям.

Песня «Завалинка» в исполнении Дениса Разумова произвела фурор. Зал оживился и начал активно подпевать. Кстати сказать, зрители на протяжении всего концерта активно поддерживали музыкантов аплодисментами.

«И это все о ней»

Особое место в концертной программе заняла главная песня вечера: «И это все о ней». Авторская задумка, адресного посвящения каждой из присутствующих женщин, воплотилась в проникновенном исполнении музыкантами и не менее отзывчивом восприятии зрителями.

Эпиграфом к данному концерту могли бы стать слова Николая Рубцова: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». И, действительно, чем больше отдавали себя публике музыканты — тем большую теплоту получали в ответ.

Александр Елисеев, фотографии Андрея Кокшарова