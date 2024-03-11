Общество

Увеличение численности грызунов ожидается в Псковской области

Численность грызунов может увеличиться в Псковской области в из-за благоприятной для их размножения погоды, сообщает Россельхозцентр.

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«В 2024 году при отсутствии экстремальных условий в виде образования ледяной корки, обильного снеготаяния и затопления нор, засухи в летний период, следует ожидать сохранения численности вредителя, а в отдельных регионах и нарастания численности мышевидных грызунов», - говорится в прогнозе Россельхозцентра.

«Наиболее опасные виды грызунов - обыкновенная полевка, степная пеструшка, полевая мышь, крысы и хомяки. Они часто поедают побеги и семена культурных растений», - отметили в Россельхозцентре.

Период массового размножения вредителей ожидается в следующих регионах: Псковская область, Рязанская область, Нижегородская область, Костромская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Свердловская область, Республика Алтай.

«В ряде других регионов ожидается серьезный рост численности», - добавили в Россельхозцентре.