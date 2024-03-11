Общество

Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством такой продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон уточняет правила использования оборудования для производства такой продукции, а также процесс денатурации. А минимальный размер уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 1 июля 2026 года повышается до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. При этом запрещается его оплата неденежными и заемными средствами. Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Кроме того, с 1 июля 2025 года вводится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией – им запрещается занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать организации, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков, или уже имеют ее.

В этот перечень, в частности, будут включать лиц, привлеченных к ответственности за нарушение правил учета; контрабанду; незаконные производство, оборот, продажу и маркировку алкоголя; изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Сведения о таких лицах исключаются из перечня через пять лет после их внесения. Возможно также досрочное исключение, в частности, по решению суда, пишет РИА Новости.

Изменения вносятся и в части раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих физлицах таких организаций. Наличие среди них или в руководстве организаций лиц с неудовлетворительной деловой репутацией станет основанием для приостановки лицензии или отказа в ее выдаче. Таким основанием также станут сведения об исключении из реестра юрлиц, о ликвидации и о введении процедур банкротства в отношении организации либо входящих с ней в одну группу или аффилированных юрлиц.

Эти требования не будут распространяться на производство этилового спирта из непищевого сырья растительного происхождения, винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов и винодельческой продукции. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу с 1 июля 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

Как пояснял член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, благодаря этому закону количество суррогатного алкоголя будет существенно ограничено, а те, кто его производил, не будут допускаться к этой деятельности.