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Общество

Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

11.03.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Кроме того, это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.

Теги: #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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