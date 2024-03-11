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Общество

«Заигрыш»: искать женихов и невест принято во второй день Масленицы

12.03.2024 07:00|ПсковКомментариев: 1

Второй день масленичной недели назывался «Заигрыш», в 2024 году он приходится на 12 марта. В этот день заигрывали с молодыми парнями и девушками — для этого устраивали народные гулянья, водили хороводы, строили снежные крепости, катались с горы на санях или на упряжках с лошадьми, пели частушки и плясали.

 

Как сообщают открытые источники, во вторник молодые люди в этот день искали себе невест, а девушки - женихов. Считалось, что именно в этот день свободные парни и девушки должны рискнуть попытать свое счастье и, возможно, создать семью. Большие компании из парней и девушек собирались рано утром. Традиционно они отправлялись кататься на санках. Чаще всего их сопровождали родственники, чтобы также присмотреться к потенциальным супругам. 

Пары, которые уже состояли в отношениях, должны были вместе скатиться с ледяной горки, тогда считалось, что они останутся вместе на долгие годы.

Согласно поверьям, в «Заигрыш» нельзя завидовать. Также рекомендуется отложить на другой день все серьезные дела, связанные с финансами. Во второй день Масленицы лучше не проводить хирургические операции и не удалять зубы. Кроме того, не стоит рассказывать никому о своих снах, особенно до полудня. В противном случае плохие сновидения быстро сбудутся, а хорошие, наоборот, не исполнятся наяву.

Во второй день Масленицы принято печь блины и пироги. Мясо есть запрещалось, зато в этот день ели овощи, яйца, грибы, молочные продукты и рыбу. 

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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