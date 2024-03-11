Общество

Врачам могут позволить раскрывать информацию о здоровье пациента при некоторых условиях

Врачам могут позволить раскрывать информацию о здоровье пациента, если сам больной или его родственники сделали это публично, например через СМИ или соцсети. Это поможет сохранить репутацию специалиста и в целом повысить престиж профессии, который сейчас падает, считают в комитете Госдумы по охране здоровья. С этой же целью парламентарии обсуждают закрепление особого статуса врача и внесение поправок в закон о СМИ.

Если пациент публично пожалуется на доктора, например сделает пост в соцсети о том, что ему поставили неправильный диагноз или не так лечили, то специалист не сможет там же аргументированно ему ответить. Это будет считаться разглашением врачебной тайны, за что предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Также смиренно врачам приходится выслушивать или читать нападки родственников, если больной умер. Единственный выход для специалистов в белых халатах защитить свое имя — обратиться в суд с результатами экспертизы о том, что смерть наступила не в результате неправильного лечения.

Случаев доносов на врачей становится все больше, а значит, пора подумать, как защитить их от клеветы и в целом не уронить престиж профессии. Об этом говорили в декабре прошлого года на круглом столе в Госдуме, посвященном безопасности медработников. Медиков следует защищать не только от буйных пациентов, но и от оголтелой критики в публичном пространстве, прозвучало там.

В комитете Госдумы по охране здоровья уже начали юридическую и законодательную проработку вопроса, рассказал «Парламентской газете» его председатель Бадма Башанкаев. «В случае конфликта одинаково должны быть защищены обе стороны — и врач, и пациент, — уверен он. — При публикации недостоверной информации в СМИ и соцсетях врач пока никак не защищен. Журналистам важно помнить, что за каждый словом — живые люди, профессионализм которых заключается и в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать тактику лечения. Профессионализм журналиста в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать слова».

Парламентарии и эксперты сейчас обсуждают необходимость изменения закона. Один из вариантов — выводить сведения о здоровье пациента из-под врачебной тайны, если он сам разгласил их. На этом настаивает замглавы думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный. «Тогда движение будет двусторонним, — объяснил он свою позицию. — Всей проблемы это не решит, но врач получит право на защиту. Он сможет не только аргументированно ответить самому пациенту, но и выступить в СМИ, которые очень часто пишут о врачах с обвинительным уклоном».

Даже если доктор оказался виноват, нельзя мазать его только черной краской, ведь врачебная ошибка — часть работы, сказал нашему изданию председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов. В развитых странах, по его словам, медицинские центры даже публикуют списки врачебных ошибок, которые допускали их сотрудники. «Это повышает открытость и доверие между врачом и пациентом, а это в нашей работе главное», — сказал врач и общественный деятель.

Масштабы некорректной или откровенно лживой информации о работе врачей в публичном пространстве достигли таких масштабов, что пора принимать законодательные решения, уверен Муслим Муслимов. Например, поправки в закон о СМИ, которые бы ограничили использование в отношении врачей определенной лексики.

Сообщать о виновности или даже причастности врача к смерти пациента до решения суда нужно запретить, уверен заслуженный врач РФ экс-сенатор Владимир Круглый. Ведь даже если экспертиза не установит связи между лечением и уходом человека из жизни, а так бывает чаще всего, сообщение в интернете будет висеть всегда. «Такого рода оценочные вещи формируют общественное мнение о том, что у врача нет права на ошибку, — сказал Круглый. — Сорок лет назад, когда я был студентом мединститута, многие ребята хотели идти в хирургию, у нас была своя медицинская романтика. Сегодня таких желающих много меньше, да и сама профессия врача становится все менее престижной».

Ситуация с оттоком кадров будет только хуже, если не принять комплексных законодательных мер, считает член Комитета Совфеда по социальной политике заслуженный врач РФ Жанна Чефранова. На то, чтобы вернуть врачебной профессии престиж, уйдут годы, а может, десятилетия, предположила она, но начинать нужно сейчас. «Действовать уверенно, последовательно и очень взвешенно — работать с имиджем, идеологией, — отметила сенатор. — Я думаю, пришло время закрепить особый статус врача на уровне закона, как это сделали с чиновниками, адвокатами, полицейскими. Речь не о том, что врач — пуп земли, но он обладает особыми компетенциями, его труд должен быть защищен».