Общество

Отказ от вскрытия предлагают оформлять через портал Госуслуг

Отказ от посмертного вскрытия хотят формализовать, например, добавить такой функционал на портал госуслуг. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Законодательство России уже сейчас стоит на стороне пожилого пациента в вопросе посмертного вскрытия в случае естественной смерти. Этот вопрос регулируют законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «О погребении и похоронном деле». Например, есть возможность отказаться от вскрытия по религиозным соображениям. Однако ряд формальностей недостаточно хорошо описаны в подзаконных актах.

То есть у пожилого человека есть такое право, но не зафиксировано, как он может его реализовать. «За это время у нас появились «Госуслуги». Я предложил рассмотреть вопрос, давайте дадим право такое в «Госуслугах», — отметил Фаррахов «Парламентской газете».

Также он предложил взять на вооружение опыт некоторых субъектов, в которых установлены возрастные ограничения для направления на аутопсию.

Среди других предложений для нормативного регулирования — установление порядка компенсации расходов граждан на транспортировку усопшего на аутопсию и обратно, а также закрепление сроков вскрытия пожилого человека, умершего естественным способом.

«Законодательно сегодня многое решено, и очень важно поправить подзаконные акты. Будем этот вопрос ставить и перед правительством», — подытожил Фаррахов.