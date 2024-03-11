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Общество

Контроль за ценами на важные лекарства ужесточат в России

12.03.2024 08:33|ПсковКомментариев: 0

Механизм контроля за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства с этого года кардинально изменится, следует из дорожной карты Росздравнадзора.

Данные об их стоимости будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). При помощи нее надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы, где стоимость препаратов неправомерно завышалась, пишут «Известия»

Сейчас в базе ФГИС МДЛП хранятся сведения об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней — введении в оборот, перемещении по цепочке «изготовители — посредники — медучреждения и аптеки», переупаковке или выбытии из оборота.

С появлением нового функционала у ФГИС МДЛП, цены на лекарства из перечня ЖНВЛП начнут контролироваться жестче, что повысит вероятность внеплановых проверок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что аптечные сет выиграют от запуска нового механизма.

«Отпуск препаратов из списка ЖНВЛП по превышающей норму цене запрещен законом, и за это аптечные учреждения могут быть наказаны. Поэтому в этом никто не заинтересован», — пояснил он.

Теги: #лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
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