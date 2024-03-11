Общество

Законопроект сенаторов о запрете видео «прилетов» и работы ПВО не будет внесен в Госдуму

Законопроекты о запрете публикации информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, подготовленные членами комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству в августе 2023 года, скорее всего, не будут внесены на рассмотрение Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в администрации президента посчитали важным сохранить баланс между защитой информации и ее свободой и, в частности, не навредить военкорам, чья деятельность могла бы попасть под запрет.

Согласно предварительной редакции документа, под запрет попадала бы любая информация, в том числе фото и видео, которая раскрывает местоположение российских войск, последствия «прилетов», а также места «отлетов» — вплоть до траектории ракет. Исключением являлась бы информация, распространенная госорганами или военными.