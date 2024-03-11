Общество

145-летие со дня образования ФСИН отмечают в Псковской области

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники УФСИН России по Псковской области 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Дата для учреждения УФСИН России была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России. Этот год для уголовно-исполнительной системы юбилейный – 145 лет со дня образования.

Уголовно-исполнительная система прошла большой путь становления от «исправдомов» девятнадцатого века, лагерей системы ГУЛАГа сталинских лет до современной, укомплектованной квалифицированными кадрами структуры, находящейся на пути активного реформирования.

Сегодня УФСИН России по Псковской области – это 2 следственных изолятора: в Пскове и Великих Луках, 4 исправительных колонии, исправительный центр № 1 в г. Великие Луки, участок ИЦ-1 в Невеле, а также 2 участка, функционирующих как исправительные центры, в городе Пскове и Красногородском районе. Также в состав подразделений УИС области входят отдел специального назначения «Зубр», отдел по конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, уголовно-исполнительная инспекция.

«Исполнение уголовных наказаний является одной из важных функций государства, направленной на охрану правопорядка и восстановление социальной справедливости. Его целью является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Работа в УИС сложная и напряженная. Она требует от всего личного состава постоянного совершенствования профессионального мастерства, развития и приумножения лучших традиций предшествующих поколений», - отметили в пресс-службе ведомства.

«Спасибо вам за ваш нелегкий, но такой необходимый обществу труд. Особые слова благодарности – нашим ветеранам, которые всегда готовы поделиться своим неоценимым богатым опытом с коллегами. Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - поздравляет всех работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником руководство УФСИН России по Псковской области.