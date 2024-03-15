Общество

«Тёщины вечёрки»: приглашать мать жены на блины принято в пятый день Масленицы

Пятый день масленичной недели назывался «Тёщины вечёрки», в 2024 году он приходится на 15 марта. В этот день, согласно древним традициям, зять принимал у себя в гостях тёщу и угощал ее сладостями и блинами собственного приготовления.

Как сообщают открытые источники, по давней традиции в этот день теща должна ехать с ответным визитом к зятю на блины. Приходила теща в гости не одна – со своими подругами и родственниками. А зять весь вечер должен был демонстрировать уважение к теще.

Обычай приглашения тещи в гости на пятый день Масленицы в старину был очень красивым. Зять отправлял накануне, в четвертый день Масленичной недели, «позываток» нарядно одетых и с подарками. Теща благосклонно отвечала согласием и отправляла нужную для приготовления блинов утварь: сковороду и половник. Тесть заблаговременно привозил в дом молодоженам муку и масло, а печь блины поручалось молодой хозяйке.

Роль зятя в этот день была не в приготовлении блинов, а в развлечении и демонстрации всевозможных почестей приобретенной матери. Встречать принято было на широкую ногу. Вместе с собой на «тещины вечера» мать супруги могла взять родственников, друзей и соседей. Проигнорировать «тещины вечера» для зятя считалось позорным.

Во время празднования предусматривалось не только совместное употребление пищи, но и другие обрядовые мероприятия, которые должны были научить молодую семью некоторым премудростям счастливой совместной жизни. Среди распространенных заданий были забивание гвоздей, рубка дров и другие житейские работы. Причем необходимо все делать быстро и ладно. Существовал и ряд других забав. Особую роль на «вечерках» отводили метлам. На них могли кататься верхом, метать на дистанцию, носили на время на лбу и творили другие необычные задания.