Общество

Билеты на предпоказ фильма «Артур, ты король» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Билеты на предпоказ фильма «Артур, ты король» (12+) разыгрывает радио ENERGY (105.3 FM) в Пскове.

Кадр из фильма «Артур, ты король» / «КиноПоиск»

Когда вы должны преодолеть 700 километров по джунглям и горам Эквадора, последнее, что вам нужно, — это бродячая истощенная собака, идущая по пятам. Но именно это и случилось с Микаэлем Линднордом, капитаном шведской команды по приключенческим гонкам, который уже предвкушал свою победу. Однако эта встреча полностью разрушила его планы.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 18 по 29 марта по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 31 марта в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.