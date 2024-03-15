Общество

Власти профинансируют переезд работников на предприятия приоритетных отраслей

Минтруд предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности и подготовил соответствующий проект постановления правительства. Он предполагает, что финансовую поддержку на переезд работников из других регионов, смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и компании приоритетных отраслей экономики. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к Минтруду, и подтвердили в самом ведомстве.

В пресс-службе ведомства рассказали «Известиям», что проект постановления правительства о расширении программы трудовой мобильности подготовлен по решениям, принятым в сентябре прошлого года на расширенном заседании Президиума Госсовета. Сейчас господдержка оказывается работодателям ОПК, а также предприятиям новых регионов. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей.

Размер господдержки составляет 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это порядка 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника, отметили в Минтруде. Компенсация затрат компаний предусмотрена также на привлечение кадров из других регионов и за трудоустройство специалистов, переезжающих внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.