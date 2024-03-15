Общество

Зарубежные компании сократили в РФ импорт тест-полосок для глюкометров

Продажи тест-полосок зарубежного производства в российских аптеках упали на 51,5 млн штук, следует из данных аналитической компании RNC Pharmа. Это связано с сокращением поставок тест-полосок швейцарской компанией Roche.

Но не все зарубежные компании снизили объем продаж. Некоторые их них, наоборот, его нарастили — но количество произведенных ими тест-полосок незначительно. Например, компании из Великобритании и Тайваня нарастили продажи в общей сложности примерно на 11 млн тест-полосок, следует из анализа.

Российские же компании сохранили в 2023 году объем продаж на уровне 2022 года. Так, «МедТехСервис» в 2023 году по сравнению с 2022 годом нарастила объемы производства. А вот компания «Элта», наоборот, снизила. В компании аргументировали падение продаж тем, что у нее возникли определенные трудности, связанные с новой особенностью госрегулирования рынка обращения тест-полосок.

Опрошенные «Известиям» эксперты не смогли дать однозначную оценку сложившейся на рынке тест-полосок ситуации: одни считают ее некритичной, другие же уверены, что без поддержки государства отечественным компаниям в случае прекращения импортных поставок не справиться.

В Минздраве заверили, что доля отечественных тест-полосок в закупках растет и риска их дефицита нет.