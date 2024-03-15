Общество

Россиянам хотят разрешить любую самооборону при защите жилья

За превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких, могут привлечь к уголовной ответственности. Депутаты фракции ЛДПР предлагают оградить от несправедливых обвинений россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники. Люди должны всеми способами защищать свои жизни, жизни родных и свое имущество. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.

Уголовный кодекс дает россиянам право на необходимую самооборону. Причинение вреда в ее пределах не считают преступлением, если действия злоумышленника угрожали жизни человека. А вот в случае, если россиянин защищается от побоев или грабежа, но прямого риска для жизни нет, превышать пределы необходимой обороны нельзя. В этом случае за убийство нападавшего или за причинение ему тяжкого вреда грозит уголовная ответственность.

Получается, законопослушный человек должен за короткое время оценить степень опасности, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к нему, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке. Нападающий находится в более выгодном положении, ведь именно тот, кто защищается, будет вынужден потом доказывать свою невиновность.

Правда, действия человека не сочтут превышением пределов обороны, если он из-за неожиданности просто не смог объективно оценить степень опасности. К таким случаям пленум Верховного суда в постановлении от 27 сентября 2012 года отнес и ночные нападения с проникновением в жилье. А в постановлении от 31 мая 2022 года Верховный суд сделал акцент: если человека обвиняют в превышении пределов самообороны, суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают урегулировать права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. Поправками в Уголовный кодекс авторы намерены ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».

Так, если злоумышленники проникли в квартиру или дом незаконно, защищать себя и близких от опасных для жизни действий или при их угрозе можно любыми способами. Это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны. Кроме того, защищать можно и свое имущество. Речь идет как о местах постоянного или временного проживания человека, так и о местах пребывания, например о номере в отеле.

По данным МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение. За прошлый год зарегистрировано 20,5 тысячи квартирных краж. В дома россиян влезают хулиганы, воры, грабители, насильники и похитители. Часто проникновения связаны с риском для жизни мирных людей, вплоть до убийства, помогающего устранить свидетелей.

Документ даст возможность россиянам защищать свою жизнь в стенах своего дома и при этом не опасаться несправедливого уголовного преследования, уверены парламентарии. Это поможет переломить судебную практику в пользу россиян.

Так, только в 2021 году за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, осудили 428 человек, в 2022-м — 214 человек. Оправдательный приговор по этой статье УК в 2021 году был только один. В 2022 году оправдали двух человек. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны в 2021 году осудили 418 человек, в 2022-м — 426 человек. Оправдательных приговоров в 2021 году не было вообще, в 2022 году наказания избежали семь человек.

К сожалению, правоприменительная практика и статистика в этом вопросе не улучшаются, сказал «Парламентской газете» инициатор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «С учетом происходящего у наших граждан должно быть такое право на оборону». Человек, обороняющийся при незаконном проникновении в жилье, не должен страдать от неточностей в законодательстве. «Пакет документов направляем в Верховный суд, в правительство и будем продолжать работу в этом направлении», — заключил депутат.