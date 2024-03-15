Общество

Об опасности «колготочного дерматита» при сезонной смене гардероба предупредила врач

Весеннее солнце создает иллюзию, что температура воздуха существенно повысилась, поэтому многие люди торопятся убрать зимние вещи и перейти на более легкую одежду, отметила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, кардиолог, семейный врач Татьяна Романенко. Она объяснила, какие меры предосторожности нужно принимать при сезонной смене гардероба.

«Обувь очень важна. Все-таки здоровье наше начинается со здоровья ног. Если замерзли ноги, переохлаждается весь организм, и можно подцепить любую вирусную инфекцию. Поэтому не спешим снимать теплые сапожки и ботинки. И если мы переходим на весенние варианты обуви, то можно использовать специальные стельки, теплые носки, гольфы, которые уберегут нас от переохлаждения. Сейчас по утрам бывает скользко, поэтому нужно носить обувь на нескользящей подошве – зимняя для этого была больше приспособлена. И внимательнее надо быть с обувью на каблуке, потому что риск поскользнуться, упасть и сломать что-то возрастает», – предупредила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Несвоевременный отказ от длинных пальто и пуховиков тоже может стать причиной переохлаждения, особенно если женщина носит тонкие колготки, продолжила врач. По ее словам, снизить риск заболевания поможет утепленное белье и длинная юбка.

«Не забываем о том, что если мы уже перешли на тоненькие колготки, то тогда мы используем утепленное белье. Чем опасны тонкие колготки? Это и риск переохлаждения мочеполовой системы, и так называемый "колготочный дерматит" – хроническое переохлаждение, когда ношение колготок из синтетических материалов вызывает неприятное шелушение, покраснение кожи ног. Еще имеет значение длина юбок: сочетание тонких колготок и коротких юбок тоже ведет к риску переохлаждения», – добавила Татьяна Романенко.