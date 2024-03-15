Общество

Порядок и способы подачи заявления о регистрации некоммерческой организации в электронном виде напомнили псковичам

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области напоминает порядок и способы подачи заявления о государственной регистрации некоммерческой организации в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, нужно представить в управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области заявителю лично (его представителю), посредством единого портала, путем направления почтового отправления с описью вложения в соответствии с пунктом 26 Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным приказом Минюста России от 26 сентября 2022 года № 199 (далее – административный регламент).

В случае государственной регистрации вновь созданной некоммерческой организации заявителю для подачи документов в электронном виде необходимо подготовить следующий пакет документов:

протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя),

Устав и заявление по форме Р11001, при необходимости прикрепить документ, подтверждающий право использования адреса (гарантийное письмо от арендодателя, иной документ, в соответствии с требованиями законодательства).

Конвертировать документы в формат ПДФ. Осуществить вход в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги». Для отправки пакета документов на регистрацию НКО, открыть раздел «услуги» «Регистрация юридического лица». Заполнить реквизиты, согласно требованиям программы, а именно:

данные заявителя,

телефон,

электронную почту,

Также необходимо выбрать орган (управление Минюста России по Псковской области), в который направляются документы.

Затем необходимо прикрепить подготовленные документы в формате ПДФ. Подписать их ЭЦП физического лица – заявителя. Сразу после того, как документы будут подписаны, заявление автоматически направляется в управление Минюста России по Псковской области.

Если необходимо внести изменения в сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, требуется в личном кабинете заявителя на портале Госуслуги создать кабинет юридического лица.

Дальнейшие действия осуществляются заявителем как указано выше, с учетом особенностей заполняемой формы заявления. Исходя из этого, в зависимости от того, какие изменения вносятся, требуется прикрепить те документы, перечень которых установлен выбранным вариантом административного регламента.