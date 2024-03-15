Общество

Воздержаться от набора воды в роднике 16 марта просят псковских садоводов

Садоводов из садоводческих некоммерческих товариществ «Кебь» и «Восток» в Псковском районе просят воздержаться от набора воды в роднике 16 марта с 11.00 до 14.00. Об этом сообщается в группе СНТ «Кебь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: СНТ «Кебь» / «ВКонтакте»

«В субботу, 16 марта, с 11.00 до 14.00 будет производиться обрезка деревьев около родника, во избежание аварийной ситуации просим воздержаться от набора воды в этот период времени», - говорится в публикации.

Также садоводов призвали в этот период пользоваться объездными дорогами.