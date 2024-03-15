Общество

Медведев призвал «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые до сих пор существуют, «наследством из прошлого».

«Надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему», — заявил он.

В России еще есть школы с туалетами на улице, и эту «стыдобу» необходимо «изничтожить», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном реализации послания президента.

В ходе заседания Медведев спросил координатора направления партийной народной программы «Современное образование и передовая наука» Ольгу Казакову, есть ли еще в стране школы с туалетами на улице. Казакова пояснила, что такие школы есть, но их «крайне мало».

«Я надеюсь, что их мало, потому что мы большим коллективом старались ликвидировать это наследство, которое досталось из прошлого, — прокомментировал Медведев. — Но я думаю, что, каким бы это ни было вопросом из низких категорий, надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему. Невозможно. У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Все это портит сразу настроение. Надо этим заниматься».

Проблема отсутствия теплого туалета в ряде сельских школ обсуждается в течение ряда последних лет. В 2017 году Ольга Васильева, которая тогда была министром образования, признавала, что 3,4 тыс. школ не имеют туалетов в зданиях, пишет РБК.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда дала поручение вице-спикеру Евгению Бушмину заняться этой проблемой. В конце 2018 года Бушмин отчитался о том, что без теплых туалетов все еще остается около 600 школ в трех регионах (Бурятии, Забайкальском крае и Дагестане).