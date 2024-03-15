Общество

Псковичи стали в шесть раз чаще покупать средства реабилитации по электронному сертификату

Псковичи с инвалидностью стали чаще приобретать средства для реабилитации, используя электронные сертификаты Социального фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

«Формат онлайн-покупки становится более востребован благодаря простоте распоряжения сертификатом, расплатиться которым можно в крупных маркетплейсах. За прошлый год количество жителей области, которые приобрели технические средства реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата, выданного отделением СФР по Псковской области, выросло в шесть раз. Если в 2022 году такой способ обеспечения ТСР выбрали 127 псковичей, в 2023-м сертификатом воспользовались уже 826 граждан с инвалидностью. Вырос и объем изделий, приобретенных по сертификатам, – от 23,3 млн в 2022 году до 166,3 млн в 2023-м», - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Электронный сертификат является одним из способов, которым Социальный фонд обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации. Особенность сертификата в том, что его можно использовать не только для покупок через обычные магазины, но и на крупных онлайн-площадках, в том числе маркетплейсе Ozon. После подключения этого маркетплейса к госпрограмме по оплате ТСР электронными сертификатами псковичи получили онлайн-доступ к более широкому ассортименту изделий серийного производства.

На площадке представлено свыше 10 тысяч товаров от 300 различных производителей. Они продают свои товары напрямую и через официальных дистрибьюторов. Чаще всего при этом жители области через интернет покупают кресла-коляски, впитывающее белье для взрослых, костыли, трости и ходунки.

Напомним, что в июне прошлого года Социальный фонд расширил возможности электронных сертификатов. С их помощью теперь можно приобретать протезы с микропроцессором. Сегодня около 50% высокотехнологичных протезов выдается по электронным сертификатам.