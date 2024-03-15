Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Владимир Зубов о любимой игрушке, стройотрядах и «золотом времени» ТПП

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают чайные посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними не как с профессионалами своего дела, а как с обычными людьми.

Сегодня за чашкой чая и за просмотром фотографий они поговорят по душам с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым. Гость студии расскажет, какая у него в детстве была самая любимая игрушка, как ему удавалось модно одеваться в студенческие годы, на что он тратил деньги, заработанные в стройотрядах, как, несмотря на полученный диплом инженера-системотехника, пошел работать в милицию, каковы главные отличия бизнеса 90-х и наших дней, поделится своими воспоминаниями о Евгении Примакове и удивит радиослушателей одним из своих хобби, о котором мало кто знает, кроме самых близких.

Об этом и многом другом — в эфире.