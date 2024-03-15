Общество

«Золовкины посиделки»: зачем звать на блины сестру мужа

Шестой день Масленицы наступил сегодня, 26 марта. Субботу масленичной недели называют «Золовкины посиделки».

Посиделки, которые устраивали женщины в шестой день масленичной недели, называли «Золовкиными», потому что молодая жена обязательно должна была пригласить в гости сестру мужа. Золовку было принято угощать лучшими блюдами.

В этот день участие в посиделках принимали как родственники мужа, так и соседи. Молодая жена должна была щедро угощать гостей и развлекать их, а также звать на помощь своих подруг и родных. Если сестра мужа была незамужней, то по традиции приглашались и холостые гости. Если же золовка уже была семейной женщиной, то на празднике присутствовали лишь женатые пары.

Традиция «Золовкиных посиделок» предполагала не только общение с родственниками, но и возможность весело провести время. В этот день гости собирались, чтобы увидеть, насколько вкусной окажется еда, приготовленная молодой хозяйкой, и как она сможет проявить себя в общении с семьей своего супруга.

После сытного обеда или ужина девушки могли петь песни и водить хороводы, а также участвовать в зимних забавах, таких как катание с горки или игра в снежки. Суббота на Масленичной неделе считалась самым веселым и праздничным днем, когда люди могли вдоволь насладиться народными гуляниями и забавами, особенно популярными среди молодых