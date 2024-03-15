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Общество

О «золотом времени» Торгово-промышленной палаты Псковской области рассказал Владимир Зубов

15.03.2024 15:23|ПсковКомментариев: 1

О «золотом времени» Торгово-промышленной палаты Псковской области рассказал её президент Владимир Зубов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«"Золотое время" Торгово-промышленной палаты пришлось на период с 2008 по 2014 годы - между двумя кризисами. Если у нас сейчас 279 юридических лиц в членах Торгово-промышленной палаты, то на начало 2014 года было 487. Это были в основном те, кто занимался экспортно-импортными операциями. Им была необходима помощь палаты по всем вопросам» - рассказал Владимир Зубов.

По его словам, из 16 учредителей торговых палат, которые был учреждены в 1994 году, сейчас остались действующими только 4. 

Теги: #ПЛН FM #чай втроем
Источник: Псковская Лента Новостей
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