Общество

О «золотом времени» Торгово-промышленной палаты Псковской области рассказал Владимир Зубов

О «золотом времени» Торгово-промышленной палаты Псковской области рассказал её президент Владимир Зубов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«"Золотое время" Торгово-промышленной палаты пришлось на период с 2008 по 2014 годы - между двумя кризисами. Если у нас сейчас 279 юридических лиц в членах Торгово-промышленной палаты, то на начало 2014 года было 487. Это были в основном те, кто занимался экспортно-импортными операциями. Им была необходима помощь палаты по всем вопросам» - рассказал Владимир Зубов.

По его словам, из 16 учредителей торговых палат, которые был учреждены в 1994 году, сейчас остались действующими только 4.