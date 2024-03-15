Общество

Названы продукты, провоцирующие бессонницу

В первую очередь бессонницу могут провоцировать продукты, которые содержат стимуляторы, особенно кофеин. О том, употребление каких продуктов может привести к проблемам со сном, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По ее словам, это кофе, крепкий чай, шоколад. Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге и вызывает чувство бодрости и прилив энергии, что может помешать заснуть.

«Жирные блюда и продукты на ужин (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареное) надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу. Кроме того, они могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, тяжесть в правом подреберье, что, конечно, не способствует здоровому сну», — добавила эндокринолог «Газете.Ru».

Также, по ее словам, это большое количество белковой пищи перед сном, которая длительно стимулирует пищеварение, вызывает тяжесть в желудке, нарушая сон.

«Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна. Более поздний может затруднить засыпание за счет активности пищеварения и выработки гормонов, которые необходимы для регуляции желудочно-кишечного тракта и усвоения питательных веществ (инсулин, глюкагоноподобный пептид)», — подчеркнула Михалева.