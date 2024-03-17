Общество

Путин поручил освободить участников СВО от процентов по кредитам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников специальной военной операции. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

«"Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в поручении.

Срок – до 15 апреля 2024 года. Ответственный: премьер-министр РФ Михаил Мишустин.