Общество

Назван первостепенный фактор качественного сна

Специалист по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз рассказал Daily Mail, что отход ко сну и пробуждение в одно и то же время — важнейший фактор качества сна. Продолжительность ночного отдыха при этом имеет второстепенное значение.

Медоуз уточнил, что в стремлении к восьмичасовому регулярному сну нет ничего плохого. Однако режим ночного отдыха более важен для обеспечения его качества. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Монаша в Мельбурне, Гарвардской медицинской школы и университета Манчестера.

Изучив специфику сна 60 тысяч участников, ученые выяснили, что у людей, которые регулярно засыпают и встают в одно и то же время, риск летального исхода от всех причин снижен на 48%. Также строгий график ночного отдыха способствовал снижению вероятности преждевременного ухода из жизни по причине кардиометаболических заболеваний (таких как инсульт и инфаркт миокарда) на 22-57%. При этом высокая общая продолжительность сна не продемонстрировала аналогичной пользы для здоровья.

Как передает «Газета.Ру», Медоуз отметил, что «правильный» момент времени для отхода ко сну или пробуждения может варьироваться в пределах одного часа. Это значит, что пробуждение между 7:00 и 8:00 считается регулярным, а в период с 7:00 до 10:00 — нет.