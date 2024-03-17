Общество

Юрист раскрыл самую «выгодную» процедуру увольнения

Если работодатель высказывает просьбу написать заявление об увольнении по собственному желанию, не следует спешить выполнять ее, отметил в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Он напомнил, что по закону работник, который не допускал нарушения трудовой дисциплины, имеет возможность претендовать на компенсации при увольнении по соглашению сторон.

«При этом максимальные выплаты работник получает при увольнении по официальной процедуре сокращения персонала. В этом случае их общая сумма после увольнения может достигать трех средних заработков», - пояснил Кофанов.

По его словам, при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка - а если он не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, он и за это время получит зарплату.

Работодатель не любит проводить процедуру сокращения, так как он несет при этом серьезную финансовую нагрузку, отметил юрист.