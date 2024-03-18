Общество

Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны

Четвертая часть жителей России становится наиболее эффективной на работе в промежуток с 10 до 12 часов дня, свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

«Четверть респондентов (25%) выбрали время с 10 до 12 утра - это самый популярный ответ среди россиян. В такое время лучше всего работается жителям Краснодарского края (42%) и петербуржцам (32%)», - говорится в исследовании.

По итогам опроса, обеденное время с 12 до 14 часов дня только 6% опрошенных отмечают как наиболее эффективное в течение суток. Такая же доля россиян (6%) отметила послеобеденное время с 14 до 16 часов - его чаще других предпочитают жители Москвы и Московской области (11%). После 18 часов вечера наступает продуктивное время для 5% респондентов - в это время чаще других работоспособными становятся краснодарцы (9%), пишет РИА Новости.

«Шестнадцать процентов опрошенных россиян признались, что они "ранние пташки" и предпочитают трудиться с 8 до 10 утра. Причем больше всего "жаворонков" в Нижегородской (35%) и Свердловской (21%) областях», - уточняется в результатах.

Примечательно, что около трети участников исследования (33%) признались, что их продуктивность не зависит от времени суток. Чаще всего так говорили жители Свердловской области (43%), Москвы и области (36%) и Краснодарского края (33%).

Исследование, в котором поучаствовало более 3,5 тысячи человек старше 18 лет со всей России, проводилось в первой половине марта этого года.