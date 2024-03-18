Общество

Стало известно, где работают псковские удаленщики

Каждый второй опрошенный сотрудник в Псковской области (51%) работает удаленно 1-2 раза в неделю, еще треть работников (28%) трудятся из дома или вне офиса 3-4 рабочих дня в неделю. Полностью удаленно работают 4%. Каждый десятый (10%) посещает офис несколько раз в месяц и по желанию, а вот полностью в офисе или на территории работодателя трудятся 7% опрошенных работников в регионе, следует из исследования hh.ru и девелопера ПИК.

Выяснилось, что псковичи-удаленщики чаще всего имеют возможность оборудовать себе рабочее место дома. Так, за специально оборудованным рабочим столом трудятся сразу 60% опрошенных. При этом еще 40% вынуждены ютиться в не самых приспособленных для работы местах. Например, 20% из них работают у себя на кухне. Еще 10% работают сидя дома на диване. У 7% местных респондентов рабочее место – это их постель, еще 2% в разных других местах (в библиотеке, коворкинге, кафе и др.), 1% удаленщиков работают у себя дома на балконе.

Интересно, что в зависимости от возраста меняется и организация рабочего удаленщика. Так, работники старшей возрастной категории (54 года и старше) стараются работать в специально оборудованном месте дома – сразу 93% опрошенных. На кухне чаще других трудятся удаленщики в возрасте 35-44 лет, сидя на диване работают обычно сотрудники 25-34 лет, а вот прямо в постели предпочитают работать молодые специалисты 18-24 лет.

Наиболее важный фактор для работы на дому у местных удаленщиков – это соблюдение эргономики и удобства. Также для работающих удаленщиков особенно ценна тишина и отсутствие отвлекающих факторов.