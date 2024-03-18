Общество

Художественную школу в Великих Луках могут обязать установить на входе табличку со шрифтом Брайля

Детскую художественную школу имени А. Большакова в Великих Луках могут через суд обязать установить на входе вывеску с планом здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации и выявила, что при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Прокуратура направила в Великолукский городской суд исковое заявление с требованием обязать учреждение обеспечить беспрепятственный доступ к информации для людей, имеющих ограничение по зрению.