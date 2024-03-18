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Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II. ВИДЕО

18.03.2024 15:46|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.

Предыдущий выпуск стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 годов.

Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин, обсудили исторический контекст и причины войны, силы и планы сторон, а также начало боевых действий. В новом выпуске они поговорили о ходе военных действий и итогах Русско-ливонской войны.

Теги: #ПЛН FM #Летопись воинской славы Псковской земли
Источник: Псковская Лента Новостей
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