Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.

Предыдущий выпуск стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 годов.

Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин, обсудили исторический контекст и причины войны, силы и планы сторон, а также начало боевых действий. В новом выпуске они поговорили о ходе военных действий и итогах Русско-ливонской войны.